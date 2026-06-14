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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Зачем РФ бьет по Украине "Цирконами" и "Орешником": в Генштабе ВСУ раскрыли план Кремля

Российская армия массово применяет гиперзвуковые ракеты «Циркон» и баллистику «Орешник» для внутреннего террора и расшатывание украинского общества, поскольку не имеет успехов на поле боя и не стремится к реальному окончанию войны, отметил начальник Генштаба Андрей Гнатов.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Андрей Игнатов

Начальник Генштаба Андрей Гнатов / © Фото из открытых источников

Россияне используют гиперзвуковые крылатые ракеты типа «Циркон» и баллистику средней дальности «Орешник» для того, чтобы повлиять на ситуацию внутри Украины и вызвать негативные общественные процессы.

Об этом в интервью LIGA.net сказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов.

«Массово они (ракеты) применяются потому, что России нужно как-то достигать целей, поставленных ее военно-политическим руководством», — сказал он.

В частности, Гнатов объяснил, что россияне не имеют успехов на поле боя, а также не могут реализовать цели дипломатическим путем из-за собственного нежелания.

Поэтому, по словам начальника Генштаба, Москве остается терроризировать украинцев, а именно расшатывать ситуацию внутри государства.

Таким образом, как заметил он, враг надеется на какие-то негативные общественные процессы, способствующие выполнению их задач.

Кроме того, Гнатов, входящий в украинскую переговорную делегацию, заявил, что в настоящее время Украина не видит, чтобы руководство России предпринимало действия в направлении окончания войны.

Напомним, ранее военный эксперт Валерий Боровик объяснил, почему «Циркон» и «Орешник» почти невозможно перехватить. Из-за высокой скорости подлета российских гиперзвуковых ракет типа «Циркон» и «Орешник» у украинцев не более пяти минут, чтобы спуститься в укрытие после объявления тревоги.

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Дата публикации
Количество просмотров
459
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