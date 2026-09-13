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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Зачем РФ бьет по железной дороге на западе Украины: в России озвучили циничную версию

В Министерстве обороны РФ обнаружили циничное оправдание ударов по украинской железной дороге.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по поезду "Укрзализныци"

Атака по поезду «Укрзализныци»

В последние дни Россия усилила атаки на железную дорогу, в том числе в западных областях. В Министерстве обороны стран-агрессорок цинично оправдали обстрелы. Там заявили, что наносят удары по поездам, которые якобы везут военные грузы из Европы.

Об этом российское ведомство написало в воскресенье, 13 сентября.

«Армия России поразила объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые обеспечивают перевозку военных грузов из стран Европы», — говорится в сообщении.

Атаки РФ по украинской железной дороге — последние новости

Напомним, накануне Россия нанесла удар по пассажирскому поезду в Луцке. После атаки вспыхнули вагоны. По данным местных властей и «УЗ», обошлось без погибших и пострадавших из-за российской атаки.

Параллельно с этой атакой кафиры обстреляли железную дорогу в Фастове Киевской области. По информации «Укрзализныци», никто не пострадал благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой и эвакуации пассажиров.

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