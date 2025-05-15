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- Украина
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Зачем РФ распускает слухи о конфликте Украины с Венгрией: в СНБО дали ответ
Несмотря на слухи в Сети, ситуация на границе с Венгрией остается спокойной.
Российская пропаганда на фоне переговоров в Турции усилила информационное нагнетание вокруг обстановки на границе между Украиной и Венгрией.
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В частности, распространяется дезинформация о якобы сбитии украинских дронов или о стягивании боевой техники и авиации венгерских войск к украинской границе.
Госпогранслужба и ЦПД уверяют, что ситуация на украинско-венгерской границе остается спокойной, никаких инцидентов не фиксировалось.
По мнению Центра, распространяя подобную дезинформацию, пропаганда РФ пытается отвлечь внимание международного сообщества от собственного саботажа переговорного процесса в Стамбуле.
«Создание ошибочного впечатления о возможной эскалации на украинско-венгерской границе призвано дестабилизировать информационное поле и посеять панику среди населения», — говорится в сообщении.
Ранее в Сети появилась информация, что Венгрия якобы стягивает свои войска и технику к границе с Украиной, готовя военную операцию «Турул». Однако Центр противодействия дезинформации и Госпогранслужба опровергли эту информацию.