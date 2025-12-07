- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 741
- Время на прочтение
- 1 мин
Зачем РФ ударила по Печенежской дамбе на Харьковщине: генерал армии объяснил
Российские войска нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области — критически важном объекте региона.
Российские войска ударили по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине 7 декабря, потому что именно оно является критически важным для Харькова и обеспечивает город водой.
Об этом заявил генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает «24 канал».
По его словам, несмотря на то, что россияне хотят завершить свое наступление на Покровско-Миргородском направлении и двигаться в сторону Константиновки, Кременной и Славянска, они не забыли о Харьковщине. В частности, оккупанты не прекращают своих наступательных действий в Волчанске и Купянске на Харьковщине.
«Поэтому удар по плотине — это создание предпосылок для того, чтобы заставить людей в Харькове страдать, усложнить для них ситуацию. К этому прилагаются постоянные удары дронами, КАБами по энергетике. Россия хочет создать невыносимую ситуацию в городе, большой агломерацией для нашей защиты», — пояснил генерал армии.
Маломуж объяснил, что, по мнению россиян, удары по дамбе якобы помогут им завоевать новые позиции в Волчанске и дальше двигаться на Харьковщине.
Напомним, что 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Движение по дорожному полотну Печенежской плотины временно остановлено.
Ранее в ВСУ сообщили о последствиях удара оккупантов по Печенежскому водохранилищу на Харьковщине.