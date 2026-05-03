Зачем РФ запустила из Беларуси воздушный шар: в ГПСУ предупредили об опасности

Новая тактика наведения: почему воздушный шар из Беларуси — это опасный сигнал

Воздушная цель, залетевшая с мая из Беларуси, была идентифицирована как воздушный шар.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Фактически это средство использовало ретранслятор, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые РФ использует против Украины во время обстрелов», — добавил представитель пограничного ведомства.

Он не исключил в будущем провокаций со стороны Беларуси.

«Не могу сейчас открыто раскрывать все, но можем ожидать или готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию в направлении нашей границы. Не исключаем новых провокаций», — отметил представитель ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси «никуда не исчезает», поскольку Минск продолжает поддерживать Москву в ее военной агрессии.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

Ранее командир спецподразделения Кракен Константин Немичев со ссылкой на данные разведки предупредил, что Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями. Речь идет о возможных пограничных провокациях, а не о широкомасштабном наступлении.

Между тем в СНБО предупредили, что наибольшей угрозой для Украины из Беларуси является возможность запуска «Шахедов» с белорусской территории. До этого времени РФ запускали «Шахеды» только со своей территории. Хотя были случаи, что дроны летели вдоль границы и залетали на белорусскую сторону, а затем возвращались назад, запутывая украинскую ПВО.

