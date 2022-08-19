Зачем Россия держит такое количество судов в Черном море: Гуменюк рассказала

РФ держит в море корабли для обычного прикрытия своего побережья, а также боевого дежурства и имитации высадки десанта.

Россия обычно держит в Черном море на боевом дежурстве два надводных ракетных носителя, которые оснащены 16 высокоточными ракетами "Калибр" и 1-2 крупных десантных корабля для имитации высадки десанта.

Об этом в эфире телеканала "Freedom" сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк.

Также она рассказала, для чего РФ держит 10 кораблей в Черном море.

"Это их обычная корабельная группировка, которая маневрирует от мыса Тарханкут в сторону Новороссийска. Это прикрытие своего побережья, это обычная будничная служба представителей флота", — говорит она.

По ее словам, на боевом дежурстве РФ обычно держит два надводных ракетных носителя, которые оснащены 16 высокоточными ракетами "Калибр" и 1-2 крупных десантных корабля для имитации высадки десанта.

"Тем не менее, в нашей зоне они не способны приближаться, поскольку осознают уязвимость своих кораблей и потому держатся для себя в такой ракетно-безопасной зоне", — добавила она.

Читайте также: