Зачем Россия ударила ракетой "Орешник" по Украине: в ISW дали интересное объяснение

Москва пытается усилить информационные операции, чтобы отвлечь партнеров от поддержки Украины.

Российская армия 21 ноября ударила новой баллистической ракетой "Орешник" по Днепру. Это могла быть информационная провокация Москвы, цель которой отправить сообщение. В частности, Западу.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в комментарии РБК-Украина.

"Удар 21 ноября был ответом Кремля. Но это, прежде всего, информационная провокация. Удар был назначен для того, чтобы прислать сообщение. Россия сделала показательный удар ракетой средней дальности по Украине, чтобы запугать Украину и Запад, а так же сдержать западные страны от поддержки Киева", – сказали аналитики.

Также американские аналитики отметили, что "фюрер" РФ Владимир Путин угрожал, что может атаковать западные страны, поддерживающие намерение Украины наносить удары вглубь территории России. Кроме того, диктатор связал удар "Орешником" с ядерными возможностями Москвы.

По мнению аналитиков ISW, такие шаги являются усилением информационной операции РФ, в рамках которой Москва пытается умерить западную военную поддержку Украины с помощью явных угроз и постоянного напоминания о ядерном оружии.

"Риторика Путина 21 ноября отвечает предварительным официальным заявлениям Кремля, в которых "красные линии" использовались для сдерживания западных стран от поддержки Украины", — подчеркнули американские аналитики.

Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

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