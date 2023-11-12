Зачем Россия задымляет Крымский мост: интересное объяснение от ВМС

Одна из версий, почему Россия задымляет Крымский мост во время ракетной опасности — сбить лазерные дальномеры боевых головок ракет.

Такое мнение высказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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По словам Плетенчука, от частого перекрытия функционал моста достаточно сильно страдает, но они пытаются действовать на опережение, чтобы "какой-то грузовик не заехал, не взорвался".

Это даже не дым, это — аэрозоль. Генерируют этот аэрозоль специальные автомобили – большие грузовики обычно для этого применяются. Это относится к химическим войскам РФ. Машина выезжает, включает этот генератор дыма (аэрозоля) и в большом количестве выбрасывает его в воздух. за все это делается теоретически для того, чтобы сбить лазерные дальномеры боевых головок ракет. Это одна из основных версий, зачем они это делают", — пояснил он.

Напомним, Наталья Гуменюк сообщила, что логистика российских оккупантов продолжает усложняться и замедляться, поскольку они не могут использовать Крымский мост как логистический маршрут.

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