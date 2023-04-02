Зачем россияне роют окопы вдоль пляжей в Крыму: Ягун назвал две причины

Оккупанты РФ вырыли вдоль пляжей украинского полуострова Крым сотни километров окопов. Могут ли иметь укрепление хоть какой-нибудь смысл?

В эфире телеканала FREEДОМ генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун ответил на этот вопрос и предоставил две возможные причины рытья.

“Окопы на берегу, на пляже, на песке, это вообще… Я просто не представляю такого. Любой шторм уничтожит эти окопы в один день. Смысл их копания, я так думаю, действительно для какого-то местного устрашения. И для того, чтобы списать очередные приличные суммы в бюджете. Больше какой-то логики в их сооружении я просто не вижу», — сказал Ягун.

Он напомнил, что российские оккупанты за последние годы превратили Крым в огромную военную базу. По его словам, количество войск, базирующихся там начиная с 2014 года, увеличилось в разы.

"Количество населения увеличилось именно за счет приезжих. Это, в частности, и семьи военнослужащих", — добавил Ягун.

С самого начала оккупации, по словам, было понятно, что Россия не заинтересована в развитии полуострова, в курортных сезонах и создании условий для нормального проживания местного населения.

Россия просто превращает эту территорию в такой, ну, грубо говоря, авианосец без команды. Военный "авианосец", который стоит на причале и будет пытаться угрожать всему Черноморскому региону, — сказал Ягун.

Он добавил, что деоккупация Крыма может произойти очень быстро. Для этого, по его словам, необходимо лишить обеспечения российской группировки. Обеспечение всего военного контингента просто невозможно без того, что они хотят иметь: сухопутный коридор с полуостровом и Крымский мост. И деоккупация произойдет естественным способом, потому что такое количество войск и тех, кто их обеспечивает, попадет в так называемый "капкан".

"Качественное обеспечение и людей, прежде всего, и войск просто невозможно без нормального транспортного сообщения с Россией. Поэтому, я надеюсь, если ВСУ уволят коридор, если смогут ликвидировать возможность использования Крымского моста, вся группировка российских войск очень скоро начнет выход из Крыма", — сказал Ягун.

Добавим, что Виктор Ягун отмечал раньше, если украинский дрон приземлится в Кремле. Все угрозы и заявления о так называемых "красных линиях" – лишь блеф врага.

Также известно, что в Москве на крышу здания Минобороны РФ установили ПВО (видео).

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