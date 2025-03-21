Зачем Трампу контроль над Запорожской АЭС: эксперт назвал неожиданную версию

Один из украинских нардепов якобы предлагал США использование крупнейшей в Европе АЭС для майнинга криптовалюты.

Президента США Дональда Трампа, вероятно, заинтересовала идея совместного использования Запорожской АЭС как энергетического хаба для майнинга криптовалюты.

Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко в интервью изданию Charter97.

По его словам, один из украинских депутатов продвигал в США идею совместного использования Запорожской АЭС как энергетического хаба для майнинга криптовалюты, а также для развития технологий искусственного интеллекта. Такую идею использования крупнейшей в Европе АЭС он якобы предлагал через посредников и Трампу, и Маску.

Также читайте Зеленский рассказал, отдаст ли Штатам украинские АЭС

"Возможно, эта идея заинтересовала Дональда Трампа и его окружение. Он падок на такие экстравагантные бизнес-проекты, может, и этим заинтересовался", — предположил Фесенко.

Однако, по словам политолога, президент России Владимир Путин, сейчас контролирующий украинскую атомную станцию, вряд ли заинтересован что-то отдавать.

"Он, напротив, хочет легализовать то, что захватил в Украине", — подчеркнул Фесенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции Украины принадлежат государству, а находящаяся под российской оккупацией Запорожская АЭС (ЗАЭС) также является украинской собственностью.

Читайте также: