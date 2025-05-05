Зачем Трампу соглашение с Украиной о недрах: в США объяснили замысел

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Администрация президента Дональда Трампа рассматривает недавнее соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых не только как экономическое партнерство, но и как стратегический инструмент давления на Россию во время предстоящих переговоров о прекращении огня.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на конференции в институте Милкена в Калифорнии.

По его словам, именно Трамп выступил инициатором идеи:

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"Он считает, что такое соглашение усилит его позиции в общении с российской стороной. Она демонстрирует, что США остаются вовлеченными в украинский вопрос – и это важный сигнал для Москвы".

Второй ключевой мотив – развитие инвестиционного сотрудничества с Киевом. Бессент назвал соглашение "историческим" и отметил его партнерский характер:

"50 на 50 поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам - "подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения - экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности".

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и сотрудничества в сфере критических минералов - документ охватывает 57 наименований. Соединенные Штаты Америки и Украина могут завершить ратификацию соглашения о недрах уже на этой неделе.