Зачем Украина накапливает ракеты "Фламинго": эксперт назвал вероятную причину

Украина, вероятно, накапливает дальнобойные ракеты «Фламинго» для дальнейшего комплексного применения в составе комбинированных ударов по территории России и временно оккупированным ею территориям. Это предположение возникает на фоне контраста между ростом мощностей производства и ограниченным количеством подтвержденных случаев боевого применения этих ракет на сегодня.

Об этом рассказал военный эксперт Вадим Кушников в интервью «Радио Донбасс.Реалии».

Ракеты «Фламинго»: что известно об украинской разработке

«Фламинго» — это новая украинская дальнобойная ракета, разработанная компанией Fire Point. Заявленные характеристики делают ее стратегически важным оружием: дальность до 3000 км и боевая часть весом до 1150 кг.

Украина последовательно отмечает, что применяет свое дальнобойное оружие исключительно по легитимным военным целям на территории РФ и на временно оккупированных ею территориях. Эксперт Вадим Кушников отметил, что это изделие по своим характеристикам является системой «стратегического уровня», которая должна активно использоваться в войне.

Почему ракеты не «распыляют» на точечные цели

Компания Fire Point утверждает, что производит ежемесячно около 50 ракет «Фламинго» и планирует до конца года выйти на объем до 7 ракет в день. Несмотря на такие амбициозные темпы, количество зафиксированных ударов с использованием «Фламинго» остается небольшим. По мнению Вадима Кушникова, это свидетельствует о подготовке комплексного использования ракет в масштабных операциях.

«Речь, скорее всего, об определенном накоплении ресурсов для того, чтобы не распылять их на какие-то точечные цели, а, скорее всего, для комплексного применения в комбинированных ударах с использованием и других средств поражения — таких как ударные беспилотники большого радиуса действия, чтобы максимально нанести поражение по конкретно выбранным целям», — отметил эксперт.

Такой подход позволяет максимально эффективно использовать дефицитный ресурс для прорыва противовоздушной обороны противника и нанесения максимального поражения заранее выбранных стратегических объектов. Комбинированные удары обычно предусматривают одновременное применение различных типов вооружений для перенасыщения вражеских систем РЭБ и ПВО.

Напомним, производитель «Фламинго» может быстро нарастить выпуск баллистических ракет. Компания Fire Point располагает необходимыми технологиями и производственной базой, чтобы оперативно начать серийное производство баллистических ракет FP-7 и FP-9.