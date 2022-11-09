Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней: возможные версии

В старых пятиэтажках есть небольшое окно из кухни в санузел, о назначение которого до сих пор точно никто не знает.

Даже сами обитатели хрущевок сегодня, вероятно, не знают, зачем нужно окно между кухней и ванной. Размер этого окошка был примерно 50х70 или 60х40 см. Интересно, что такие окна проемы встречаются и в дореволюционных домах. У большинства типичных хрущевок его убирали во время ремонта.

Зачем нужны окошечки между кухней и туалетом — популярные версии

Как дополнительное освещение и для экономии электроэнергии. Эта гипотеза наиболее правдоподобна. До появления электричества приходилось зажигать свечу или керосиновую лампу, чтобы войти в темную комнату. Делать это всякий раз при посещении санузла было неудобно, а свет из окна со стороны кухни спасал. Во время перебоев с электричеством, окошко также пригодилось. Да и для желающих сэкономить на электроэнергии окно было именно то.

Окно позволяло зрительно расширить пространство. В условиях минимализма метража кухонь и санузлов в «хрущевках», окно хоть немного украшало этот недостаток.

Чтобы спасти человека в случае травмы. Это одна из версий назначения остекленной части стены в старых домах. Скользкие полы, вода и минимум пространства для маневра могут стать причиной травм, не говоря уже просто, что человеку может стать плохо. В таком случае, если человек заперт изнутри, то гораздо проще помочь ему, разбив окно из кухни, чем взломать дверь. Последняя, кстати, открывалась наружу, что усложняет возможность выломать ее в условиях тесной прихожей.

Окно должно быть спасти от взрыва. Квартиры были оборудованы газовыми котлами или газовыми колонками. Утечка газа или какое-либо повреждение могло привести к взрыву. Отсюда появилась легенда, что при аварии мощная волна пройдет через окно и сохранит саму стену между кухней и санузлом.

Зачем окно между санузлом и туалетом

Борьба с туберкулезом и другими заболеваниями. Заболеть туберкулезом боялись, наверное, все. Темное, влажное помещение является оптимальной средой для возбудителя туберкулеза – палочки Коха и развитие других бактерий. Считалось, что ультрафиолет, который будет проникать с солнечным светом, через окошко защитит от болезни. Но, конечно, в окно ванны попадает минимум прямых солнечных лучей.

Чтобы избавиться от влажности и плесени. Этим можно было объяснить, если окошко открывалось. А открывалось оно не у всех. Обычно в ванной накапливалась пар и влага, помещение приходилось долго проветривать, чтобы избежать плесени. Внутреннее окно, открывавшееся створкой, решало эту проблему.

Что сегодня с окном, можно ли его убрать

В современных домах окно между санузлом и кухней не делают, поэтому у жителей нет необходимости его убирать. В старых домах жильцы часто просят закрыть или вообще убрать нишу из-под окна. Обычно для этого нужно разрешение БТИ. А в домах с газовыми колонками вообще не разрешают его демонтировать, аргументируя это нарушением безопасности.

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