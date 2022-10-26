Зачем в Украине каждый день отключают свет — Укрэнерго

Ограничения поставки электроэнергии в Украине применяются только тогда, когда диспетчеры видят, что в определенный регион нельзя доставить объем электроэнергии, соответствующий уровню текущего потребления.

Об этом рассказали в "Укрэнерго".

Причиной этого может быть дефицит мощности – то есть в конкретный момент в энергосистеме производимой электроэнергии меньше, чем могут потребить граждане, промышленность и другие потребители.

А также из-за повреждений, когда электросети не могут нести повышенную нагрузку как раньше. В частности, доставляя электроэнергию из одного региона в другой.

Если в такой момент не использовать ограничения, энергосистема может разбалансироваться и в сети произойдет авария.

Чтобы этого не произошло, диспетчерский центр "Укрэнерго" сообщает операторам распределительных сетей (облэнерго), на какой объем мощности нужно снизить потребление в этот момент. К примеру, 100 МВт или 200 МВт с 9-00 до 12-00. Облэнерго должно сделать это очень оперативно.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщают, что призывы к сбережению электроэнергии будут актуальны еще несколько месяцев. Результаты экономного использования украинцами уже очевидны, но в течение осенне-зимнего периода все еще придется экономить.

Отключение света будет продолжаться, а зимой их могут продлить

Читайте также: