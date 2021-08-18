Зачем вакцинироваться, если после прививки можно заразиться COVID-19: объяснение ВОЗ

Зачем вакцинироваться, если после прививки можно заразиться COVID-19: объяснение ВОЗ

Вакцинация нужна для преодоления эпидемии коронавируса.

Вакцинация против COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни. Все используемые в настоящее время препараты против коронавируса имеют высокую эффективность, но иногда привитые люди могут заразиться и заражать других. Эксперт ВОЗ Катерин О’Брайен объяснила, зачем прививаться, если после прививки существует вероятность заражения.

Об этом пишет "Коронавирус_info" в Telegram.

В преодолении коронавируса, как отмечают эксперты, крайне важные вакцины, которые также действенные против штамма "Дельта". Но вакцинация не дает стопроцентную гарантию защиты, поэтому следует соблюдать основные правила безопасности.

Эксперт ВОЗ Катерин О'Брайен объясняет, что прививаться нужно, ведь в случае заражения у вакцинированных значительно меньше вирусная нагрузка, а также значительно легче будет протекает болезнь.

"В тех редких случаях, когда человек заражается после полного курса вакцинации, у него гораздо меньше вирусная нагрузка — количество вирусов в носу и горле, так и другие при заражении от него получают гораздо меньшую "дозу" инфекции. Чем меньше вирусов у вас в носоглотке, тем меньше вероятность, что вы заразите других", — сказано в сообщении.

В то же время, эксперт говорит, что инфицирование после вакцинации возможно, но случается редко. Преимущественно причиной является несоблюдение карантинных мероприятий по распространению вируса. Более высокий риск у пожилых людей и со слабым иммунитетом.

Также объясняется, что в случае заражения вакцинированные распространяют вирус в течение более короткого времени, чем другие инфицированные.

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