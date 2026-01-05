Зачем враг ставит ПЗРК на "Шахеды": Игнат объяснил новую угрозу

Юрий Игнат

Новость, которую оккупанты начали устанавливать на борту «Шахедов» ПЗРК, чтобы отбиваться от украинской авиации, очень встревожила украинцев.

Имеют ли Силы обороны ответ на новую угрозу, рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире «Суспільного».

Игнат отметил, что о принципе работы ударного дрона «Шахед», оснащенного ПЗРК еще пока рано говорить.

«Но, в конце концов, было обнародовано видео, где наши защитники его перехватили, и показали, что есть такая новая угроза, и вот, собственно, с ней надо считаться, как и с другими угрозами, когда в самих „Шахедах“ появилась увеличенная боевая часть со шрапнелью до 90 кг», — сказал он.

Он напомнил, что даже подрыв дрона «Шахед-136» в воздухе несет серьезную угрозу для летающей рядом украинской авиации, поскольку разлет элементов от взрывной волны может привести к поражению украинских воздушных судов. В частности, уязвимые вертолеты, которые привлекаются к работе ПВО.

«А ПЗРК — это нечто новое, действительно удалось обнаружить и перехватить. Не могу сказать сейчас, насколько это будет дальше применяться, насколько оно будет эффективно, потому что все познается в реальном бою, в воздушном бою», — признал Игнат.

Он напомнил, что ПЗРК — это переносной зенитный ракетный комплекс, который может поражать цели на высоте около 4 км.

«То, что противник предпринимает такие экспериментальные шаги — не могу сейчас сказать, насколько это будет эффективно, но все эти угрозы учитываются Силами обороны. Информация есть, изучается сам механизм, сделанный на том „Шахеде“, насколько оно может работать. Дальше будут делаться определенные выводы. Понятно, что „Шахеды“ прошли определенную эволюцию от первого положения до сегодняшнего дня», — отметил представитель Воздушных сил.

Игнат отметил, что уже было много видоизменений и модернизаций «Шахедов», в том числе установление дополнительной защиты от средств РЭБ и другие.

Напомним, что вчера, 4 января, военные сообщили, что оккупанты начали устанавливать на борту «Шахедов» переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Впоследствии стало известно уточнение, что оккупанты вооружили «Шахеды» новейшим ПЗРК «Ива».