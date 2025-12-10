Зачем ввели "подочереди" отключений света: объяснение энергетика

Отключение света / © Getty Images

В столице и некоторых регионах Украины в условиях дефицита мощности применяют новую схему управления ограничениями — так называемые «подочереди» отключений электроэнергии.

Работу этой системы объяснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко для КИЇВ24.

По словам эксперта, система очередей разработана для точечного управления объемом отключаемой мощности в соответствии с имеющимся дефицитом в энергосистеме региона.

«Очередь — это фактически отключение определенного количества мегаватт мощности в ситуации, когда в регионе не хватает энергии. То есть, очереди рассчитаны с тем, чтобы отключить определенное количество мегаватт мощности в ситуации, когда их просто нет в этом регионе в данный момент», — пояснил Александр Харченко.

Он добавляет, что одна полная очередь может соответствовать значительному объему мощности.

«Очередь номер шесть означает, что 600 МВт мощности отключается, когда отключена очередь. Хотя в некоторых регионах это отличается, но типично можно констатировать, что очередь — плюс-минус 600 МВт», — заверил Харченко.

По его словам, систему «подочередей» ввели для большей гибкости и возможности более точно управлять нагрузкой, когда объем дефицита мощности меньше, чем объем целой очереди.

«Для чего это? Когда нужно отключить не 600, а 300 мегаватт, чтобы не отключать все 600, разделили очередь на половинки. Соответственно 300 отключили, 300 не отключили в тот момент, когда есть такая возможность», — отметил эксперт.

Александр Харченко подчеркнул, что именно такое деление позволяет диспетчерам оперативно реагировать на изменения в генерации и восстановлении мощностей. Если появляется дополнительная генерация или восстанавливается подстанция, которая может подать, например, 300 МВт, диспетчер может подключить к сети только половину очереди (например, «очередь 4.2»), не дожидаясь, пока будет восстановлена мощность, необходимая для включения всей очереди.

Эксперт привел пример работы системы в условиях значительного дефицита, характерного для Киева.

«Когда, скажем, в Киеве при потреблении 1,4 ГВт мощности есть только 800 МВт, к сожалению, большая часть — действительно там 50%, может быть и 60% — очередей будут в состоянии "выключены", и только те, на кого хватит электроэнергии, будут в графике в этот момент включены. Поэтому это работает вот таким образом», — подытожил Александр Харченко.

Напомним, в Украине растет потребление электроэнергии, поэтому сохраняется потребность в экономном использовании ресурсов. На фоне новых атак России на энергетическую инфраструктуру действуют графики ограничения для бизнеса и почасовые отключения.

Ранее Александр Харченко заявлял, что у компаний, отвечающих за ремонт и восстановление энергообъектов, фактически отсутствуют резервы для ликвидации новых масштабных разрушений.