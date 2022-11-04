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Зачем заливать масло в раковину и унитаз: необычное использование продукта

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1405
Время на прочтение
1 мин
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Зачем заливать масло в раковину и унитаз: необычное использование продукта

Зачем заливать масло в раковину и унитаз: необычное использование продукта / Фото: pixabay.com

Этот простой лайфхак поможет сэкономить ваше время и избавит от необходимости вызывать сантехнику.

Часто, когда хозяева надолго уезжают из дома, из раковины и унитаза начинает исходить неприятный запах, от которого трудно избавиться. Для профилактики употребляют особые средства, также вызывают сантехника. Однако не стоит торопиться. Попробуйте сначала этот лайфхак с подсолнечным маслом.

Этот продукт образует защитную пленку, которая не даст неприятный запах из раковины или унитаза проникать внутрь дома. Особенно полезен такой совет в случае, когда вам нужно надолго покинуть дом.

Что нужно запомнить:

  • Заливать подсолнечное масло нужно тогда, когда все остальные дела перед отъездом в загородном доме или квартире сделаны.
  • Масло следует заливать очень осторожно.
  • Она поможет защититься от запахов на период до трех месяцев.

Перед использованием масла также следует обратить внимание на следующее:

  1. Откройте и очистите сифон, после чего заливайте в раковину масло.
  2. Если вы не собираетесь образовывать защитную пленку или вам это не нужно, лучшее масло не лить.
  3. Не стоит опасаться, что потом трубы могут засориться. Их достаточно легко очистить с помощью специальных средств.

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Дата публикации
Просмотры
1405
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