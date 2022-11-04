Зачем заливать масло в раковину и унитаз: необычное использование продукта

Этот простой лайфхак поможет сэкономить ваше время и избавит от необходимости вызывать сантехнику.

Часто, когда хозяева надолго уезжают из дома, из раковины и унитаза начинает исходить неприятный запах, от которого трудно избавиться. Для профилактики употребляют особые средства, также вызывают сантехника. Однако не стоит торопиться. Попробуйте сначала этот лайфхак с подсолнечным маслом.

Этот продукт образует защитную пленку, которая не даст неприятный запах из раковины или унитаза проникать внутрь дома. Особенно полезен такой совет в случае, когда вам нужно надолго покинуть дом.

Что нужно запомнить:

Заливать подсолнечное масло нужно тогда, когда все остальные дела перед отъездом в загородном доме или квартире сделаны.

Масло следует заливать очень осторожно.

Она поможет защититься от запахов на период до трех месяцев.

Перед использованием масла также следует обратить внимание на следующее:

Откройте и очистите сифон, после чего заливайте в раковину масло. Если вы не собираетесь образовывать защитную пленку или вам это не нужно, лучшее масло не лить. Не стоит опасаться, что потом трубы могут засориться. Их достаточно легко очистить с помощью специальных средств.

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