Зачисляется ли военная служба в трудовой стаж

Период военной службы засчитывается в трудовой стаж, ведь Минобороны и другие силовые структуры и ведомства платят за срочников и контрактников страховые взносы.

Таким образом страховой стаж засчитывается лицам, которые:

находятся на срочной альтернативной (невоенной) службе

на фронте

участвуют в боевых действиях

служат в военизированных формированиях, аварийно-спасательных подразделениях, созданных в соответствии с законодательством Украины

Это относится и к тем, кто служит в органах государственной безопасности, внутренних дел и Национальной полиции, вне зависимости от места прохождения службы.

В случае, если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, необходимые для исчисления страхового стажа военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы), работникам полиции, страховой стаж исчисления на основании вкладов.

