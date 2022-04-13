"Задача этого наступления – вас похоронить": Арестович обратился к военнослужащим РФ

Арестович считает, что рядовых российских солдат во время "операции" убьют на наших позициях, а генералов обвинят в провале.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что Путин решил в Украине похоронить свою армию, что уничтожить ее.

Об этом он заявил во время интервью с журналистом Марком Фейгиным.

По словам Алексея Арестовича, в России сейчас есть два субъекта с рейтингами более 80% – это армия и Путин.

"Зачем в России 2 субъекта с рейтингом более 80%? Кто-то из них лишний. И у Владимира Владимировича полнота информации, что наступление безнадежное, в далекой перспективе. Конечно, они могут продвинуться где-то на 20 км, кого-то из наших убить и окружить Но, в общем, это провал... Принимает мудрое решение Дэн Сяопин после китайско-вьетнамской войны — надо покончить с армейской мафией, и нужно быть российским военным, чтобы не заметить, что после второй и первой чеченской войны было то же самое. Но там была маленькая война с ограниченными целями, а сейчас это огромная война, и чисточка будет больше", — сказал Арестович.

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По его мнению, Путин решил убрать своего рейтингового конкурента.

"Уважаемые российские военные, в кавычках слово "уважаемые", потому что после Бучи вас так не назовешь. С вами решили покончить. Обычных убьют на наших позициях, а генералов обвинят в провале "операции" в буквальном смысле подвесят за яйца. Я вам подсказываю – не может ни в какой политической системе даже в США и Ватикан ужиться два субъекта, имеющих рейтинги за 80%. Как вы считаете, кто лишний? Владимир Владимирович или вы? На фоне того, что у вас сборная солянка не понятно каких войск, вас заставляют бросаться на подготовленного противника, несмотря на то, что на чужой территории и так крепко избитых, несмотря на то, что уже арестовали Суркова и Беседова и трех командующих армией сместили, вы продолжаете героически идти в это наступление, где вас всех похоронят. Задача этого наступления – вас похоронить, все очень просто", – сказал Арестович.