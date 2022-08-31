Задача — как можно быстрее ликвидировать свою бригаду: командир мотострелковой бригады оккупантов "разбрасывается" подчиненными

Командиры подразделений, воюющих в Украине оккупантов, уничтожают своих подчиненных.
Они отправляют их на бессмысленные и неподготовленные штурмы позиций ВСУ, из-за чего солдаты массово гибнут.
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.
"Командир 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, Макеевка) продолжает безрезультатно забрасывать своими военнослужащими позиции ВСУ. Так после очередного штурма позиций ВСУ из-за того, что на планирование штурма нет времени, погибло около двух взводов военнослужащих". Следует отметить, что командиру 5 омсбр не впервые "разбрасывается" своими подчиненными. Создается впечатление, что его задача — ликвидировать свою бригаду в кратчайшие сроки", — написал журналист.
Напомним, что российские оккупанты попытались провести наступательные действия на Авдеевском направлении. ВСУ сдержали вражеский штурм.
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