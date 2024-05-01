"Задача противника – захватить Часов Яр": военный эксперт оценил угрозу для еще одного города

Проблемы для города быть не должно.

Россияне могут готовиться к наступлению на Торецк Донецкой области. Однако, чтобы добиться успеха, им нужно вытеснить наши войска из Часова Яра.

Об этом сказал полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан 24 Каналу.

"Часов Яр выстоит"

По словам Свитана, двигаться с Юга (от Очеретино в сторону Торецка) оккупантам сложно. Город расположен на той высоте, что и Горловка. К тому же, Торецк представляет собой господствующую высоту в этом районе.

Так, движение врага возможно только с Севера – с высот Курдюмовки, Клещиевки и Андреевки. Впрочем, пройти там оккупанты не смогут, пока стоит наш гарнизон в Часовом Яру.

"Чтобы выйти на Торецк, россиянам нужно выйти из-под Бахмута по дороге в сторону Константиновки. Пока они не вытеснят наши войска из Часова Яра, не смогут этого сделать. Поэтому одна из первых задач противника – захватить Часов Яр, а Торецк будет следующим. Я думаю, Часов Яр выстоит, значит – не будет никакой проблемы для Торецка", – считает полковник запаса.

Он добавил: на направление Часова Яра перебросили дополнительные части и именно туда направились первые партии боеприпасов.

Ранее аналитик Bild утверждали, что россияне продвигаются к югу от Часового Яра.

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