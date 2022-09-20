Сдержать фронт и накопить резервы: эксперт рассказал, зачем планирует Россия псевдореферендумы

Псевдореферендумы помогут россиянам провести частичную мобилизацию и накопить резервы за зиму.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.

Он выделил несколько основных пунктов относительно того, для чего Россия торопливо спланировала "референдумы".

Партия войны, де-факто победившая в РФ. Они переиграли Путина, долго не желавшего принимать решение. По сути, он впервые не является альфа-самцем. К чему это приведет сказать тяжело.

В РФ ясно поняли, что Европа не пойдет на энергетический шантаж и никакого экономического козыря для принуждения к переговорам в России нет.

К середине следующей недели будут проведены референдумы на оккупированных территориях, и РФ будет пугать всех ядерной войной, если будут продолжаться боевые действия на оккупированных территориях. Никакой ядерной бомбы они, конечно, не применят, но потребуют переговоров.

В России проведут частичную мобилизацию. На первом этапе до 50 тысяч (больше – могут быть бунты и, главное, нет даже зимней одежды). Задача мобилизации: любой ценой удержать фронт в течение зимы и накапливать резервы (дополнительные 100-150 тысяч резервистов). Хотя это все гладко на бумаге. Жизнь внесет свои коррективы.

Визит Патрушева в Китай, судя по всему, был посвящен именно аннексии территорий – нужно было понять позицию Китая. Пока мы не понимаем, давать ли китайцы оружие. Надеюсь, что на первом этапе – нет.

Поверит ли США и ЕС в шантаж России пока сказать сложно. Это один из самых важных вопросов для нас.

В России сейчас начнется этап еще большего закручивания гаек. Пока слабо верится в бунты. Пока единственной пассионарной прослойкой, готовой к борьбе с властью, являются ультранационалисты. Либералы напуганы. Сомневающиеся вряд ли начнут какие-то выступления.

Напомним, на фоне успешного контрнаступления ВСУ российские кафиры и коллаборанты пытаются как можно быстрее подготовиться к так называемому "референдуму" о присоединении захваченных территорий в состав России.

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