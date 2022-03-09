"Задание для всех граждан": в Минобороны указали украинцам следующую приоритетную цель в борьбе с российскими оккупантами

"Задание для всех граждан": в Минобороны указали украинцам следующую приоритетную цель в борьбе с российскими оккупантами

Украинцев призывают уничтожать российские системы РЭБ и РЭР.

Украинцы продолжают борьбу с российскими оккупантами.

В Минобороны указали гражданам на основную цель в противостоянии с россиянами на территории Украины.

Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники, но кроме техники нужно уничтожать аппаратуру оккупантов.

"Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Надо уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов. Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним", — обратился к гражданам министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, что украинские военные уничтожили более 30 вертолетов оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.