"Задалбываемся страшно": украинка купила дом за 5 тысяч долларов и честно рассказала о переезде в село

Женщина вместе с семьей кардинально изменила жизнь, переехав в село в старый дом. Несмотря на усталость и трудности, говорит, впервые почувствовала настоящую свободу и смысл в повседневной жизни.

Девушка по имени Владислава, которая ведет Instagram-страницу под ником @vldslv.n, поделилась видео о своем опыте переезда. По ее словам, дом обошелся в 5 тысяч долларов, а вместе с ним они получили немало бонусов: сад, огород, летнюю кухню, а также отдельные здания для кур и лошадей.

Самым большим плюсом стало то, что в доме уже были базовые удобства — газ, вода, электричество и даже небольшой септик. Это существенно облегчило старт жизни на новом месте.

Впрочем, без трудностей не обошлось. Владислав признается, что ремонт продвигается медленно, а физическая работа часто истощает. «Задалбываемся страшно и думаем — а зачем мы в это все влезли», — делится она в видео.

Тем не менее, эмоции преобладают положительные. По словам украинки, именно здесь она впервые почувствовала настоящую свободу, а жизнь будто приобрела более глубокий смысл.

