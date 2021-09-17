Задания поступали из РФ: в Днепре разоблачили мощную "ботоферму", которая должна была сорвать вакцинацию в Украине

Задания поступали из РФ: в Днепре разоблачили мощную "ботоферму", которая должна была сорвать вакцинацию в Украине

Администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра, которая получала деньги из России.

В Днепре действовала ботоферма, которая работала по заказу кураторов с РФ. Их деятельность, которая была направлена на срыв массовой вакцинации против коронавируса, разоблачили киберспециалисты СБУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кураторы планировали массово распространять фейковую информацию в Сети для дискредитации украинской власти и срыва программы по вакцинации. По материалам следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра.

Злоумышленница получила от РФ необходимое оборудование, а настроили ей все дистанционно. Технику она разместила в специально арендованной квартире. Деньги за выполненные задания она получала через запрещены в Украине электронные платежные системы.

На протяжении своей деятельности она создала более 5 тысяч "ботов" в Facebook. Эти страницы якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовались фейковые персональные данные.

От РФ она регулярно получала информационный "вброс", который нужно было распространять через соцсети. Кроме того, женщина должна активно создавать новые псевдо профили.

Продолжается досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты.

Напомним, в Хмельницком СБУ разоблачила четырех местных жителей, которые создали ботоферму с целью поддержки террористических "Л/ДНР" и дискредитации вакцинации в Украине.

А раньше киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму спецслужб РФ. Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом о проведении Крымской платформы.

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