Задел грузовик: в Черкасской области ужасно погиб водитель эвакуатора

Мужчина скончался на месте трагедии.

На 547 километре автодороги "Стрый — Изварино", в Уманском районе, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Предварительно правоохранители выяснили, что 40-летний житель села Старые Бабаны, находясь на правой обочине дороги, грузил легковой автомобиль на платформу эвакуатора.

Именно тогда по дороге проезжал грузовик DAF с полуприцепом и задел мужчину. 40-летний мужчина от полученных травм погиб на месте ДТП.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается.

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Напомним, вблизи Житомира произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Из-за аварии движение транспорта было перекрыто.

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