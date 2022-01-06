Задел грузовик: в Черкасской области ужасно погиб водитель эвакуатора

Мужчина скончался на месте трагедии.
На 547 километре автодороги "Стрый — Изварино", в Уманском районе, произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
Предварительно правоохранители выяснили, что 40-летний житель села Старые Бабаны, находясь на правой обочине дороги, грузил легковой автомобиль на платформу эвакуатора.
Именно тогда по дороге проезжал грузовик DAF с полуприцепом и задел мужчину. 40-летний мужчина от полученных травм погиб на месте ДТП.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается.
Напомним, вблизи Житомира произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Из-за аварии движение транспорта было перекрыто.
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