Задержал лично Малюк: в рядах СБУ разоблачили топовую "крысу" ФСБ

В среду, 12 февраля, утром Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах топ-чиновника, который оказался "крысой" ФСБ — руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности агента ФСБ. Малюк лично возглавил операцию по его задержанию, а также входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя. По предоставленной информации, о ее ходе он непосредственно докладывал Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", — рассказал глава СБУ.

Через предателя СБУ в течение длительного времени передавала врагу ложную информацию: сначала в рамках контрразведывательных операций, а позже — в рамках уголовного производства.

"Самоочищение СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды - он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации - но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем", - добавил Малюк.

В СБУ пообещали в ближайшее время рассказать о подробностях этой спецоперации.

Напомним, СБУ нейтрализовала агента РФ, корректировавшего вражеские удары на Покровском направлении.

Читайте также: