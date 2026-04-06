Задержали мужчину, который ударил ножом военного ТЦК в Харькове: кем оказался нападавший (фото)

В Харькове полиция задержала мужчину, который во время оповещения напал на военного ТЦК / © Национальная полиция Украины

В Харькове полиция задержала мужчину, напавшего на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) во время проведения мер оповещения.

Об этом идет речь в заявлении полиции Харьковской области.

Нападение произошло утром 6 апреля. Во время проверки военно-учетных документов мобильной группой Индустриального объединенного районного ТЦК мужчина пытался избежать контроля и сбежал.

Нападающий использовал целый арсенал оружия и ранил военного ножом

Во время побега мужчина бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в область живота одному из бойцов, после чего скрылся с места происшествия.

Нож, которым нападавший нанес ранение военному, изъяли Фото: Нацполиция / © Национальная полиция Украины

«Благодаря оперативным действиям правоохранителей личность злоумышленника установили в течение трех часов. Им оказался 55-летний мужчина, задержанный в порядке ст. 208 УПК Украины… По факту нападения следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг)», — говорится в сообщении полиции.

Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, в Украине все чаще нападают на военные ТЦК. Сотрудников травмируют. К сожалению, происходят и смертельные случаи. Из-за такой агрессии служащие в этих подразделениях могут просто отказаться в дальнейшем выполнять свою работу.

