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- Украина
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Задержали отца пятерых детей, забрали телефон и увезли в ТЦК: вмешался омбудсмен
В Киеве отца пятерых детей незаконно удерживали в ТЦК. По словам омбудсмена, мужчину нашли и добились его возвращения.
В одном из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки обнаружили возможное нарушение прав мужчины, имеющего пятерых несовершеннолетних детей и право на отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, в июне 2026 года по его поручению работники Офиса омбудсмена провели проверку соблюдения прав граждан во время мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии в одном из киевских ТЦК.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина, работающий врачом и воспитывающий пятерых несовершеннолетних детей, заявил о незаконном задержании.
Как сообщил Лубинец, мужчину задержали утром, когда он вышел из подъезда своего дома. Он предъявил военно-учетные документы, а также показал в приложении Действие свидетельства о рождении пятерых детей.
Однако, по словам омбудсмена, этого было недостаточно. Мужчину якобы задержали без составления соответствующего протокола, забрали мобильный телефон и доставили в ТЦК для прохождения ВЛК. После этого его продолжили удерживать в помещении центра.
У «Резерв+» исчезла информация об отсрочке
Сотрудники Офиса Омбудсмана вмешались в ситуацию и добились возвращения мужчине мобильного телефона и его увольнения из помещения ТЦК и СП.
В ходе общения с представителями Офиса Омбудсмана мужчина продемонстрировал военнослужащим ТЦК пять свидетельств о рождении детей. Кроме того, он показал скриншот из приложения "Резерв+", на котором ранее была информация о наличии у него отсрочки от призыва.
В то же время, во время проверки в самом «Резерв+» информации об отсрочке уже не было.
«Как она исчезла? Кто и при каких обстоятельствах изменил эту информацию? На эти вопросы должно ответить следствие», - отметил Лубинец.
По инициативе представителя Омбудсмана Виталия Никулина в Киевскую городскую прокуратуру направили сообщение об уголовном правонарушении.
По словам Лубинца, в августе было начато досудебное расследование. Правоохранители должны установить все обстоятельства происшествия, причастных лиц и предоставить правовую оценку их действиям.
Омбудсмен подчеркнул, что наличие законных оснований для отсрочки должно своевременно и должным образом оформляться. По его мнению, человек не должен оказываться в ситуации, когда из-за бюрократических или технических проблем вынужден доказывать свое право на отсрочку уже после задержания и доставки в ТЦК.
«Мобилизация не может превращаться в беззаконие! И каждый, кто нарушает права человека, должен понимать, что такие случаи не останутся без реакции», — заявил Лубинец.
Напомним, ранее стало известно, что мужчина с группой инвалидности трижды отказался от повесток и избежал мобилизации. Его наказали.
Это произошло в Житомире. Там к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил три повестки, однако уклонился от мобилизации .