Задержали по месту жительства: мужчина из Днепра "заминировал" Верховную Раду

С собой у него был мобильный телефон, с которого и поступил звонок.

В Днепре мужчина "заминировал" Верховную Раду Украины. За это ему теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как выяснилось, 49-летний мужчина позвонил на линию “102” и сообщил, что в Верховной Раде якобы находится бомба. Однако никакого опасного для жизни устройства стражи порядка в здании так и не нашли.

Установить личность “минера” правоохранителям удалось в считанные часы. Впоследствии его задержали по месту его жительства. С собой у него был мобильный телефон, с которого копам и поступил звонок.

“Нарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности") УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Кривом Роге в жилом доме прогремел взрыв. В результате чего пострадали два человека.

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