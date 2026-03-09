Задержали после свадьбы: в Украине осудили женщину, которая искала мужа в Facebook

В Украине осудили женщину за заключение фиктивного брака / © pexels.com

В Кропивницком Крепостной районный суд вынес приговор женщине, которая пыталась заработать на незаконной переправке военнообязанных через границу.

Используя свой статус лица с инвалидностью II группы, она предлагала мужчинам заключить фиктивный брак для беспрепятственного выезда из Украины.

Об этом говорится в приговоре суда.

Уклонение от мобилизации с помощью фиктивного брака

Как установило следствие, уроженка Черниговщины и мать двоих детей, в августе 2025 года решила улучшить свое материальное положение незаконным способом. Она присоединилась к группе в Facebook с красноречивым названием «Фиктивный брак», где начала переписываться с потенциальными «клиентами».

Одним из таких стал житель Кропивницкого. Женщина предложила ему заключить брак, что по действующим правилам пересечения границы во время военного положения давало бы мужчине законные основания для выезда как сопровождающему жены с инвалидностью.

Сколько стоило избежать мобилизации

Стоимость «пакета услуг» была четко оговорена:

3000 долларов США — сразу после регистрации брака;

16 000 гривен ежемесячно в течение полугода на «содержание» жены;

3000 долларов США — финальный платеж непосредственно при пересечении границы.

В целом схема должна была принести женщине 6000 долларов и 96 000 гривен.

Задержание возле ЗАГСа

09 сентября 2025 года женщина приехала в Кропивницкий. «Пара» оперативно подала заявление в отдел регистрации актов гражданского состояния и в тот же день получила свидетельство о браке.

Как только «жених» передал первую часть вознаграждения в размере 142 000 гривен (эквивалент $3000), женщину задержали сотрудники СБУ.

Приговор суда

В суде обвиняемая полностью признала вину. Свои действия она объяснила финансовыми трудностями: необходимостью собственного лечения и тем, что она самостоятельно воспитывает несовершеннолетнюю дочь и малолетнего сына после того, как их отец отказался от детей.

Суд учел смягчающие обстоятельства:

Искреннее раскаяние и активное содействие следствию.

Наличие двух детей на иждивении.

Инвалидность II группы.

Судья признал женщину виновной по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Учитывая совокупность обстоятельств, суд назначил наказание с применением ст. 69 УК Украины (ниже низшего предела):

5 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на 2 года. На основании ст. 75 УК Украины женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Специальная конфискация: Мобильный телефон Samsung, который был инструментом преступления, принудительно изъят в доход государства. Взыскание в пользу государства процессуальных издержек в размере 17 828 гривен.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, на Волыни суд вынес приговор женщине с инвалидностью I группы, которая организовала схему побега для военнообязанного через фиктивный брак