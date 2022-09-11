Задержан экс-начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин: его подозревают в госизмене

Задержан бывший начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин, которого ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности.

Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на два источника в правоохранительных органах.

"Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы", — передает источник.

Государственное бюро расследований пока не прокомментировало задержание. Не удалось связаться и с самим Дудиным.

По информации "Суспильного", задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

"За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – стражи порядка выяснят", — пояснил глава государства.

Зеленский напомнил, что треть Харьковщины до сих пор под оккупацией и заверил, что всю территорию обязательно освободят.

Ранее Владимир Зеленский назвал самую первую мишень для России и рассказал о боях в Северодонецке.

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