Задержан военный, который скрывал подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области

Задержан военный, который помогал подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области скрываться от полиции. Он собирался незаконно переправить подозреваемых за границу.

Военнослужащему одной из воинских частей Одесской области, который помогал скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области, сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 20 апреля 2024 года двое военнослужащих, находившихся в розыске по подозрению в расстреле полицейских в Винницкой области, обратились к своему сослуживцу с просьбой помочь в их укрывательстве и незаконном пересечении государственной границы Украины.

Получив согласие, разыскиваемые спрятали свой автомобиль в гараже у отца подозреваемого. Также они взяли автомобиль сослуживца и отправились в город Подольск Одесской области, где были задержаны.

Для конспирации подозреваемый приобрел для разыскиваемых мобильный телефон и вместе с паспортами для выезда за границу передал им эти вещи в оговоренном месте.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расстрел полицейских в Винницкой области

Около 2 часов ночи 20 апреля в Винницкой области двое мужчин расстреляли полицейских, остановивших их автомобиль . В результате стрельбы погиб 20-летний работник полиции Максим Зарецкий. Еще один полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранения. Нападавших-военных, которые оказались отцом и сыном, задержали на следующий день, 21 апреля, в Одесской области.

Следствие выяснило, что нападавшие перевозили в автомобиле боеприпасы и гранаты. Взрывное оружие они выбросили в водоем.

По ходатайству прокуроров 26-летнему военнослужащему Виталию Василака и 52-летнему Валерию Василака избрали безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.

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