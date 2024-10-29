Задержана корректировщица ФСБ, которая с помощью селфи наводила вражеские ракеты на Харьков

Корректировщица ФСБ, которая наводила удары по Харьковщине, получила 10 лет заключения.

Летом 2022 года женщина, работая на энергетическом заводе в Украине, навела российские ракеты на этот объект. Для корректировки атаки она сфотографировала себя на фоне завода и отправляла фото агрессору.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что женщина для утаивания преступных действий удаляла файлы после общения с ФСБ и постоянно меняла телефоны. Однако сотрудники СБУ разоблачили ее и задержали во время подготовки новых координат атак.

У задержанной был изъят телефон, который она использовала для корректировки вражеских ударов. По данным следствия, женщина попала в поле зрения оккупантов во время поездки в Москву до начала войны.

После 24 февраля 2022 г. представитель ФСБ предложил ей сотрудничество. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины за несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ.

Напомним, РФ ударила по жилым домам в Харькове ракетой-гибридом : количество погибших возросло.

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