Задержание бизнесмена-коррупционера Мазепы на границе: в ДБР поделились деталями дела

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ДБР задержал организатора "схемы" противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС. Речь идет об Игоре Мазепе. Правоохранители также заключили под стражу трех участников преступной организации, в том числе брата организатора.

Об этом сообщили в ДБР.

"29 ноября 2023 г. работники ДБР совместно с ДСР Национальной полиции Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС", – отмечают в ведомстве.

Задержание Мазепы

Что известно об сделке

По данным правоохранителей, в преступную организацию входило почти два десятка фигурантов: инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов. Они действовали в интересах нескольких застройщиков.

Процесс происходил так:

используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины;

через социальные сети искали "подставных лиц", которые по незнанию ситуации и затруднительное материальное положение соглашались за вознаграждение подписать документы о выделении им земли в частную собственность;

подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки;

перепродавали землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.

Задержание Мазепы

"По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС. Реализации преступной схемы способствовали действия отдельных должностных лиц органов Госгеокадастра, превысивших свои служебные полномочия принятие решений по выделению земельных участков", – подчеркнули правоохранители.

Задержание Мазепы

Напомним, в четверг, 18 января, Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы на КПП Медыка-Шегини.

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