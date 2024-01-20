Задержание бизнесмена Мазепы: почему следственные действия происходили без санкции суда — прокуратура

Прокурор утверждает, что у правоохранителей были основания полагать, что подозреваемый может совершить побег с целью уклонения от уголовной ответственности.

Прокурор Офиса генерального прокурора Евгений Сльота объяснил, почему правоохранители задерживали бизнесмена Игоря Мазепу и проводили обыски у него без постановления суда.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Евгения Сльоты, Уголовно-процессуальный кодекс разрешает правоохранительным органам без решения суда задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности.

Также, отметил он, в неотложных случаях правоохранители имеют право проникнуть в жилье или другое владение подозреваемого, в том числе для проведения обыска.

“В данном случае у органа досудебного расследования было достаточно оснований полагать, что подозреваемому было известно о том, что в этом уголовном производстве в конце прошлого года другой группе из восьми человек было сообщено о подозрении в совершении аналогичных уголовных правонарушений, связанных с завладением землями. в пределах защитной дамбы Киевской ГЭС. Из этой группы шесть человек были взяты под стражу, один объявлен в розыск. Именно поэтому, по мнению следствия, подозреваемый, узнав о возможном привлечении к уголовной ответственности, во избежание 18 января предпринял попытку выехать за пределы Украины и был задержан”, — пояснил прокурор.

При этом Евгений Слёта отметил, что следователь судья, рассматривавший соответствующие ходатайства, признал их обоснованными и постановил постановление, которым признал обыски законными.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) 18 января задержали бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинско-польскую границу. По информации ДБР, он является организатором схемы противоправного завладения землями, где расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Потенциальный материальный ущерб по этому делу составляет 7 млн грн.

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