Задержание чинновников МСЭК и больниц: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией ликвидировали три преступных группы, способствовавших уклонению от мобилизации и незаконному выезду мужчин за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Операции провели в Киеве, Львове и Одессе, где задержаны 13 человек, в том числе врачи, должностные лица МСЭК и их посредники. Организаторы брали взятки в размере от 1,5 до 12 тысяч долларов за оформление фиктивных диагнозов и справок об инвалидности.

В Киевской области задержан заведующий отделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и его сообщник — врач-травматолог, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников. Затем эти фальшивые документы передавали в медико-социальные экспертные центры, где фиксировали «диагнозы» и назначали группы инвалидности.

задержан заведующий отделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и его сообщник — врач-травматолог, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников. Затем эти фальшивые документы передавали в медико-социальные экспертные центры, где фиксировали «диагнозы» и назначали группы инвалидности. Во Львове подозрение получили бывший глава и трое должностных лиц межрайонной МСЭК, которые также фальсифицировали медицинские справки для мужчин, чтобы признавать их непригодными к военной службе.

подозрение получили бывший глава и трое должностных лиц межрайонной МСЭК, которые также фальсифицировали медицинские справки для мужчин, чтобы признавать их непригодными к военной службе. В Одессе задержаны два заведующих больницами и секретарь местной МСЭК, которые продавали фиктивные справки об инвалидности военнообязанным.

Задержана / Фото: СБУ

Задержанный / Фото: СБУ

Задержанный / Фото: СБУ

Следственные действия / Фото: СБУ

Следственные действия / Фото: СБУ

Следственные действия / Фото: СБУ

Все фигуранты дела были задержаны за участие в незаконной деятельности, включавшей подделку документов и переправку лиц через границу. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Зеленский подписал закон о реформе МСЭК.

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