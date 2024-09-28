Задержание чиновника "Энергоатома": СБУ сообщило скандальные подробности об "откатах"

В обмен на "дань" в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за контракт.

Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора по контрольно-ревизионной работе НАЭК "Энергоатом", который требовал откаты от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия. Ранее стало известно, что задержанным был топ-менеджер этого предприятия Александр Скопич.

Как сообщили в СБУ, в обмен на "дань" в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт.

"Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран", — говорится в сообщении.

Чиновника "Энергоатома" задержали "на горячем" / Фото: Прокуратура города Киева

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что по делу фигурирует 48-летний чиновник "Энергоатома", к которому обратился представитель частного предприятия с просьбой помочь в получении оплаты от одного из горно-обогатительных комбинатов по договору, заключенному еще в декабре 2022 года.

“Чиновник пообещал решить этот вопрос с руководством комбината за 100 тысяч гривен. В случае непредоставления денег он заявил, что поспособствует, чтобы заключенный договор не был оплачен ни в коем случае. Так что предприниматель был вынужден согласиться на эти условия”, — сообщили в прокуратуре.

Задержанному избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в "Энергоатоме" прокомментировали задержание их топ-менеджера на взятке 100 тысяч гривен.

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