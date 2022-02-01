Задержание Голубана и ответ РФ на предложения США по Украине. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил информацию о задержании бывшего полковника полиции Юрия Голубана по подозрению в подготовке массовых беспорядков в Украине. Читать дальше –>
- Российское правительство предоставило письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Читать дальше –>
- СМИ узнали, что США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, пытаясь отменить его запланированный на середину февраля визит в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Читать дальше –>
- Великобритания объявила о предоставлении Украине помощи в размере 88 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов) для поддержки стабильного государственного управления и энергетической независимости. Читать дальше –>
- США полностью одобрили вакцину против COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. Читать дальше –>