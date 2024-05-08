Задержание игрока ФК "Хуст" военкомами: в ТЦК прокомментировали инцидент

В военкомате отмечают, что сейчас защита государства на первом месте.

В Закарпатском областном ТЦК и СП отреагировали на заявление футбольного клуба "Хуст" о задержании военнослужащими их игрока Николая Сираша.

Об этом говорится в комментарии ТЦК "УНИАН".

В военкомате отметили, что болеют за украинский футбол. Впрочем, защиту государства ставят во главу угла. Что больше – процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентированный В ТЦК подчеркивают: если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, то его могут мобилизовать.

"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, удивительны попытки футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны. ", – говорится в комментарии Закарпатского ОТЦК и СП.

Задержание игрока ФК "Хуст"

В футбольном клубе заявили, что их игрока Николая Сираша работники ТЦК прямо с вокзала доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон о мобилизации еще не вступил в силу.

"В знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба — неизвестна", — подчеркнули в заявлении ФК.

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