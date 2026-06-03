Задержание инкассаторов «Ощадбанка» / © Associated Press

Реклама

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог лично заказать похищение инкассаторов «Ощадбанка». Венгерское правительство во главе с экс-премьером заказало похищение инкассаторов украинского «Ощадбанка» вместе с деньгами. Там назвали даже дату нападения.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Орбан мог заказать похищение инкассаторов «Ощадбанка»

В Венгрии по указанию правительства был задержан украинский инкассаторский конвой с миллиардами гривен. Решение о спецоперации по задержанию украинского «золотого конвоя» 5 марта принималось на самом высоком политическом уровне Венгрии, в том числе с участием премьер-министра Виктора Орбана.

Реклама

При этом никаких профессиональных или правовых оснований для таких действий не было. Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на собственные информированные источники и непосредственных участников события.

Инцидент произошел на автозаправочной станции в районе населённого пункта Алача. Два бронированных фургона украинской инкассаторской службы перевозили груз из венского офиса Raiffeisen Bank в киевскую штаб-квартиру «Ощадбанка». Этот транзитный маршрут является регулярным и официально согласованным.

На трассе украинские автомобили догнал экипаж полиции с включенными проблесковыми маячками и заставил свернуть в зону отдыха на заправке.

На месте остановки инкассаторов уже ждали вооруженные бойцы венгерского контртеррористического центра (TEK).

Реклама

Сотрудники Государственной налоговой и таможенной службы Венгрии (NAV) изъяли все содержание фургонов — наличные деньги и инвестиционное золото общей стоимостью 27 миллиардов форинтов (ориентировочно 74 миллиона долларов США).

Венгерские силовики не нашли оснований для ареста украинских инкассаторов. Их пришлось отпустить через несколько часов после обыска и изъятия денег. Им приказали немедленно покинуть территорию страны.

Сейчас официальные ведомства Венгрии воздерживаются от детальных комментариев по поводу мотивов этой спецоперации.

События на следующий день получили огласку и спровоцировали громкий международный скандал. Официальный Будапешт сначала позиционировал спецоперацию как успех, опубликовав видео задержания от спецподразделения TEK на правительственной странице в Facebook с намеком на якобы незаконное происхождение или контрабанду груза.

Реклама

Украина обвинила Венгрию в похищении государственных денег. Впоследствии тогдашний премьер-министр Виктор Орбан подписал указ, согласно которому изъятые средства должны оставаться под контролем Венгрии минимум два месяца — до завершения следственных действий.

Пока Налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) пыталась расследовать дело по статье об отмывании средств, Центральный банк Австрии выразил недоумение по поводу действий Будапешта. Австрийский регулятор официально подтвердил, что такая транспортировка наличных является абсолютно стандартной, легальной и распространенной европейской банковской практикой.

В ответ на действия венгерских силовиков в середине марта юристы «Ощадбанка» обратились с жалобой в Главную следственную прокуратуру Венгрии и обвинили чиновников в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий. Ситуация вокруг заблокированных миллиардов кардинально изменилась лишь после того, как правящая партия «Фидес» потерпела поражение на выборах.

Вскоре после резонансного задержания Государственная налоговая и таможенная служба Венгрии вернула конфискованные активы украинской стороне. Одновременно с этим Национальное управление иммиграционной полиции отменило все ограничения в отношении украинских инкассаторов, в частности, запрет на въезд и проживание в стране.

Реклама

Прямое участие Орбана в деле

В ходе расследования журналисты пообщались с рядом лиц, непосредственно или косвенно причастных к ситуации с украинскими инкассаторами. Им удалось узнать, что чиновники пытались переложить ответственность на других и минимизировать свою ответственность.

Все их показания совпадали в одном: юридические основания для операции существовали только «на бумаге», а задержание конвоя произошло из-за политического расчета и выполнения приказа высшего политического руководства Венгрии.

Как подтвердили в самом Управлении по защите Конституции на запрос, аналитический отчет по конвою был передан за день до штурма. Однако документ основывался не на собственных разведывательных данных, а на материалах Информационного бюро Службы внешней разведки Венгрии.

На момент нападения на украинский конвой спецслужбы подчинялись руководителю Кабинета Министров Анталу Рогану.

Реклама

Истинной причиной форсирования событий стал политический конфликт вокруг нефтепровода «Дружба». Виктор Орбан был убежден, что Украина блокирует поставки нефти в Венгрию по политическим мотивам, поэтому запланировал операцию по задержанию инкассаторов и денег как ответный удар.

Этот мотив подтверждается выступлением Орбана 5 марта на экономическом форуме Торгово-промышленной палаты Венгрии. Когда общественность еще не знала о задержании инкассаторов, он публично заявил:

«Мы победим, и мы победим силой, не будет никаких компромиссов, мы прорвем нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев безоговорочно открыть нефтепровод».

Пресс-секретарь Берталан Хаваси от имени Виктора Орбана отказался комментировать детали и основания проведения спецоперации, посоветовав журналистам обратиться в компетентные органы.

Реклама

«Украинский след» в документах

Отдельно в расследовании выделили несколько интересных фактов о деньгах, которые направлялись в Украину, и о тех, кто их сопровождал. С 2022 через Венгрию регулярно везли деньги в Украину от США.

Логистическое сопровождение этих процессов годами обеспечивала компания венгерского бизнесмена Иштвана Гаранчи, известного близкими связями с Виктором Орбаном.

Причиной особого внимания венгерских служб к конвою стала якобы вовлеченность в процесс бывшего офицера украинской разведки Геннадия Кузнецова.

В Будапеште он считался доверенным лицом руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Наличие в прошлом судимости Кузнецова по коррупционной статье венгерские органы использовали как формальный повод для подозрений в отмывании денег.

Реклама

Виктор Орбан: последние новости

Напомним, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в Facebook, что передаст свою выходную помощь после отставки (около 125 тысяч долларов) на нужды детского дома «Добрый самаритянин» в селе Большая Добронь на Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство.

Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр, который ранее призвал предшественников отказаться от компенсаций из-за «разрушения страны», поддержал это решение.

Сейчас он ждет реквизиты счета, чтобы лично проконтролировать, чтобы деньги действительно попали по назначению в заведение.

Новости партнеров