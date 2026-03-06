- Дата публикации
Задержание инкассаторов "Сбербанка" в Венгрии: стали известны новые подробности скандала
В венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, задержанных ночью.
Инкассаторы «Ощадбанка», задержанные в Венгрии, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов страны. В то же время, банк до сих пор не получил никаких сообщений от венгерской стороны.
Об этом говорится в официальном заявлении банка.
«По официальным данным, полученным „Ощадом“, семь его сотрудников, сопровождавших инкассаторские машины, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов Венгрии», — говорится в сообщении.
В финучреждении отмечают, что «не видят никакого возможного юридического основания» для задержания инкассаторских машин и персонала, которые совершали традиционный рейс. Все сотрудники имеют длительный опыт работы в банке — от 3-4 лет до 17-21 года.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году перевозка иностранной валюты и банковских металлов «происходит исключительно наземным путем».
«Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно. „Ощадбанк“ имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте», — говорится в заявлении.
В сообщении отмечают, что все ценности принадлежат государственному Сбербанку. Речь идет о средствах, «доверенных банку гражданами и бизнесом Украины». Их транспортировали из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка страны.
«Общий объем средств Ощадбанка, доля которых пока неизвестна, составляет 40 млн долларов США, 35 млн евро, 9 кг золота», — говорится в сообщении.
Задержание инкассаторов — заявление Венгрии
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил в Сети Х о планах выслать семерых украинских инкассаторов. По его словам, венгерская Национальная налоговая и таможенная администрация установила лица «задержанных в связи с перевозкой через Венгрию крупных партий наличных и золотых».
«Власти установили, что операцией руководил бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины, которому помогали люди с военным опытом. На основании этих выводов все семь человек будут высланы из Венгрии», — написал Ковач.
Заявление Нацбанка
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что его заместитель Алексей Шабан с командой «Ощадбанка» отбывает в командировку в Будапешт для прояснения ситуации, связанной с похищением украинских инкассаторов.
«Держим вопрос на контроле. Параллельно прорабатываем обращение к нашим партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности, в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны», — подчеркнул руководитель Национального банка.
Пышный подчеркнул, что требует от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания работников Ощадбанка.
Задержание инкассаторов в Венгрии: что известно
Этой ночью Ощадбанк заявил, что в Венгрии задержали их инкассаторов, которые осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским финучреждением. В транспорте, перевозившем золото и денежные средства, находились семь сотрудников бригады инкассации.
Стало известно, что Венгрия обвиняет украинцев в отмывании 40 млн долларов. Против них возбудили уголовное дело. Налоговая служба страны заявила, что два автомобиля перевозили наличные деньги (40 млн долларов и 25 млн евро) и золото (девять килограммов).
На фоне скандала МИД призвал украинцев не ехать в Венгрию. Дипломаты предупреждают о произволе местных властей, а также «в связи с невозможностью обеспечить безопасность» граждан.