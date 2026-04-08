Задержание инкассаторов в Венгрии: "Ощадбанк" заявил о фальсификации видеодоказательств

Ощадбанк / © УНИАН

«Ощадбанк» обвинил венгерскую службу NAV в фальсификации видео, которое обнародовали 8 апреля по делу об изъятии украинской наличности. В банке утверждают, что венгерское ведомство использовало архивные кадры годичной давности и подделало субтитры для создания ложных обвинений.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ощадбанка».

Суть манипуляции и детали обнародованного видео

По данным «Ощадбанк», NAV опубликовало ссылку на видео, вероятно извлеченную из мобильного телефона одного из задержанных инкассаторов. В банке отмечают, что видеозапись является архивной и была сделана вблизи Вены еще 10 марта 2025 года, то есть за год до текущих событий.

Главным фактом фальсификации финучреждение называет несоответствие звукового ряда и титров. Для венгерской аудитории на видео наложили субтитры, в которые добавили фразу о «коррупционных деньгах», хотя в самом разговоре членов бригады такие слова отсутствуют. Именно на этой вымышленной фразе основываются выводы венгерского следствия по поводу незаконного происхождения задержанных средств.

Технические разъяснения по работе инкассаторской бригады

В финучреждении объяснили обстоятельства, зафиксированные на видео годичной давности. Остановка на парковке была обусловлена технической неисправностью инвертора в автомобиле, из-за чего бригада была вынуждена искать доступ к электросети для печати документов.

В «Ощадбанке» отмечают, что все инкассаторские машины оборудованы мобильными офисами с ноутбуками, принтерами и связью Starlink. Печать документов непосредственно на маршруте является стандартной практикой, поскольку бригада часто выезжает до того, как контрагент (австрийский Raiffeisen Bank) завершит подготовку груза. Пакет документов, фигурирующий на кадрах, был надлежащим образом оформлен, заверен печатями и прошел регистрацию в таможенных системах ЕС и Украины.

Правовая позиция банка и требования к венгерской стороне

«Ощадбанк» считает действия венгерских правоохранителей незаконными, начиная с момента изъятия мобильного телефона сотрудника и заканчивая публикацией его содержимого. Банк акцентирует на том, что NAV в течение месяца игнорирует запросы по поводу правовых оснований содержания имущества инкассаторов, имеющих статус свидетелей.

«Ощадбанк официально заявляет, что опубликованное видео было фальсифицировано. Видео содержит звук разговора членов инкассаторской бригады. Для публикации на венгерскую аудиторию были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлена несуществующая в звуковой дорожке фраза "коррупционные деньги"», — говорится в заявлении финучреждения.

В настоящее время банк требует немедленного возврата всех активов и готовит юридические иски против распространения дезинформации. Для подтверждения прозрачности своих операций «Ощадбанк» уже привлек ведущую международную аудиторскую компанию, которая должна провести проверку соответствия всех процедур перевозки валюты международным стандартам.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии — что известно

Напомним, инцидент произошел 6 марта на территории Венгрии. Во время выполнения планового рейса из Австрии в Украину местные правоохранители задержали семерых инкассаторов «Ощадбанка». Сотрудников впоследствии депортировали, выдвинув формальное подозрение в отмывании средств.

На уровне венгерского правительства было принято специальное постановление, позволяющее удерживать изъятые наличные деньги и золотые слитки в стране до завершения следственных действий.

Транспортировка ценностей осуществлялась в рамках официального контракта с Райффайзен Банком Австрия. Груз прошел все необходимые европейские таможенные процедуры и был оформлен в соответствии с международными стандартами.

В «Ощадбанке» отмечают наличие действующей лицензии на международные перевозки. Из-за военного положения такие рейсы осуществляются исключительно наземным транспортом и носят системный характер — в среднем один выезд в неделю.

Задержанные в Вене средства являются собственностью «Ощадбанка». Эта наличность предназначалась для обеспечения потребностей внутреннего валютного рынка Украины.

Сейчас юристы «Ощадбанка» оспаривают удержание наличных и золота венгерскими властями.