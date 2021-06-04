Задержание известного активиста в Одессе: полиция раскрыла подробности и показала видео

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Одессе правоохранители рассказали подробности задержания известного активиста. 44-летний правонарушитель, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату — 80 тысяч гривен за так называемое крышевание бизнеса.

Об этом сообщили в ГУНП.

За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит. Женщина сразу обратилась в полицию. 3 июня с силовой поддержки спецподразделений КОРД и полицейских особого назначения мужчину задержали после получения второй части денег, которые он требовал от женщины.

Злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции. У него в офисе и дома правоохранители изъяли деньги, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в вымогательстве. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя леса в Конча-Заспе, а вместе с ним и руководителя Голосеевского парка за вымогательство денег от предпринимателя.

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