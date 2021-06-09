Задержание известного активиста в Одессе за рекетирство: появились новые подробности

По данным СМИ, теперь кое-кто пытается сделать все, чтобы уничтожить эти пленки.

В Одессе появились новые подробности задержания известного активиста Евгения Резвушкина. Оказалось, он записывал телефонные разговоры с депутатами и полицейскими: обсуждались откаты на миллионы.

Об этом пишет "Думская".

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Следователи якобы получили новые доказательства его участия в рейдерских схемах и крышевании нелегального бизнеса. Во время обыска изъяли электронные носители, на которых хранились записи его телефонных разговоров с депутатами одесского городского и областного советов, а также высокими в полиции области.

Выяснилось, что подозреваемый длительное время записывал на диктофон разговоры о схемах со своими покровителями среди чиновников. По данным СМИ, обсуждались размеры откатов, в частности, о миллионных суммах. "Покровители активиста прилагают все усилия, чтобы уничтожить эти записи", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе 3 июня правоохранители задержали известного активиста Евгения Резвушкина по подозрению в рекетирстве в крупном размере.

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