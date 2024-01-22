Задержание Мазепы: бизнесмены угрожают остановкой предприятий — подробности

Общественное движение бизнеса "Манифест 42" объявило о переходе к более радикальным формам протеста против произвола силовиков в отношении бизнеса и анонсирует 1 февраля приостановку работы компаний на один час, если правительство не станет решать проблему давления на бизнес.

Об этом говорится в распространенном 22 января заявлении общественного движения.

"Многочисленные обращения к Президенту Украины по поводу беспрецедентной волны непрерывных атак тыловых силовиков на бизнес остаются без надлежащего реагирования. Статья 42 Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность, растоптана в угоду коррупционерам, которые засели в силовых структурах и грабят государство посреди войны. Гарант Конституции молчит. При этих условиях у украинских предпринимателей не остается иного выхода, кроме объединения усилий для организованного сопротивления. Просим бизнес объединения Украины привлечь все имеющиеся ресурсы, чтобы остановить фактическую ликвидацию права на предпринимательскую деятельность", — говорится в заявлении.

Ответы от руководства государства ждут до 12:00 1 февраля 2024 года.

"Манифест 42" также обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому "непосредственно разобраться в проблеме произвола тыловых силовиков".

Напомним, 18 января бизнесмен и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан ГБР во время прохождения польско-украинской границы. Мазепе инкриминируют противоправное завладение землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Игоря Мазепы.

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