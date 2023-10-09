Задержание мэра Сум Лысенко на взятке: САП просит суд об отстранении от должности

САП просит суд отстранить городского голову Сум, подозреваемого во взяточничестве.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 9 октября обратилась в суд с ходатайством об отстранении от занимаемой должности мэра Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
Прокуроры обещают сообщить дополнительно о рассмотрении этого ходатайства.
САП и НАБУ 3 октября сообщили о подозрении Сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры Сумской области. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним, мэру Сум Александру Лысенко, которого задержали на взятке в два миллиона, избрали меру пресечения – содержание под стражей на два месяца с возможностью залога в три миллиона гривен.
Что известно об Александре Лысенко и его приспешнике Александре Журбе читайте в материале ТСН.ua.
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