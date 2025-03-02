Задержание мужчины с собакой: в Волынском ТЦК прокомментировали инцидент

В Волынском ТЦК прокомментировали задержание мужчины с собакой. Он является нарушителем военного учета, пытавшегося всячески избежать службы.

Об этом написали в Волынском ТЦК и СП.

"Военнослужащие ТЦК пригласили его в служебный автомобиль, но последний накинул пятками покинув своего пса. Нарушителя военного учета все же доставили в транспортное средство", — отметили в ведомстве.

Далее на видео видно военного, который идет рядом с авто, а за ним бежит та же собака. В итоге военный сопровождал животное в дом хозяина. Сам мужчина показал, куда именно следует отвести его собаку. Во дворе жилища военнообязанного было еще двое псов.

"В итоге, животное было передано родным военнообязанного. А ввиду любви к животным этого гражданина, он был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений", — завершили в ТЦК.

Напомним, полиция Сумской области проводит проверку по факту нападения в Шостке на правоохранителя и сотрудника ТЦК и СП.

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