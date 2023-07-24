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Задержание нардепа от "ОПЗЖ": что известно о "бизнесе" чиновника на Запорожье

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Задержание нардепа от "ОПЗЖ": что известно о "бизнесе" чиновника на Запорожье

Задержание нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева.

Правоохранители разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной "ОПЗЖ".

Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева. Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Известно, что во время полномасштабного вторжения РФ депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев рассказал детали о деятельности задержанного депутата, в частности, в Бердянске.

Так, по его словам, Пономарев был "типичным городским царьком, без воли которого в Бердянске не происходило ничего".

"Все местные СМИ, бизнес и бандиты работали на него. И любые попытки его устранить завершались ничем. Он подозревается в сотрудничестве с россиянами во время оккупации, поставке им горючего и техники для обустройства оборонных сооружений. А после семи месяцев в оккупированном Бердянске он вернулся в Киев, где продолжил координировать предприятия, работавшие на врага", - рассказал Чернев.

Напомним, в Киеве суд объявил приговор стрелку спецподразделения "Шторм" так называемой народной милиции "ДНР".

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Дата публикации
Просмотры
1620
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